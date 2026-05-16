Tanggul Sungai Plumbon Jebol Lagi, DPRD Kota Semarang Desak Normalisasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang menyesalkan terulangnya bencana banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon pada Jumat (15/5) kemarin.

Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan normalisasi Sungai Plumbon harus segera dilakukan agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

"Dua pekan lalu juga jebol. Ini jebolnya bergeser ke arah selatan. Ini juga ada warga yang hanyut dan masih dicari," kata lelaki yang akrap disapa Pilus tersebut.

Pilus mendorong normalisasi Kali Plumbon segera dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, rencana normalisasi telah tercetus beberapa tahun lalu.

"Harapan warga adanya normalisasi, agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Bahkan saat ini sampai memakan korban," kata

Namun sampai saat ini rencana normalisasi sungai yang bermuara di Laut Jawa ini belum juga direalisasikan.

"Mudah-mudahan direspon, kalau jebol memang langsung ditambal. Namun, ini kan terus berulang, jadi jalan keluarnya memang harus dilakukan normalisasi," tuturnya.

Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan telah melakukan penanganan darurat seusai banjir yang menerjang Kecamatan Ngaliyan dan Tugu.