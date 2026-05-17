Pemkot Semarang Salurkan Kebutuhan Dasar Bagi Warga Terdampak Banjir 2 Kecamatan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang menyalurkan sejumlah keperluan dasar warga terdampak banjir yang melanda Kecamatan Tugu dan Ngaliyan.

Kebutuhan dasar tersebut meliputi, makanan siap saji, lauk pauk siap saji, kasur, tenda gulung, family kit, serta perlengkapan anak.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengatakan pemberian dukungan kebutuhan dasar itu dilakukan secara intensif agar kondisi segera pulih dan aktivitas masyarakat normal kembali.

“Disiapkan untuk memastikan kebutuhan dasar warga tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat berlangsung. Distribusi dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada wilayah dan warga yang paling terdampak,” kata Agustina, Minggu (17/5).

Pihaknya menegaskan bahwa penanganan banjir dilakukan secara menyeluruh.

Koordinasi lintas sektor juga terus diperkuat agar proses penanganan berjalan cepat, efektif, dan tepat sasaran.

Agustina juga mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrem serta aktif melaporkan kondisi kedaruratan di wilayah masing-masing agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.

“Kami berkomitmen untuk mendampingi seluruh warga terdampak hingga situasi kembali kondusif dan aktivitas ekonomi berjalan normal,” ujarnya. (ink/jpnn)