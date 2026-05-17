Festival Kuliner Paguyuban Jawa Tengah di Kota Cimahi Jadi Ajang Silaturahmi Perantau

jateng.jpnn.com, CIMAHI - Festival kuliner khas Jawa Tengah menjadi perhatian di Kota Cimahi, Jawa Barat, Minggu (17/5). Gelaran Paguyuban Jawa Tengah (PJT) Cabang Bandung Raya ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi akbar berbalut gerakan pangan murah.

Momentum pertemuan para perantau ini melibatkan 19 kabupaten di Jawa Tengah yang dihadiri 54 paguyuban itu disebut juga memperkuat jaringan ekonomi masyarakat kecil.

Selain tujuan silaturahmi, ratusan warga tampak memadati lokasi acara tampak menikmati festival kuliner, berbelanja kebutuhan pokok murah.

Baca Juga: Pemkot Semarang Salurkan Kebutuhan Dasar Bagi Warga Terdampak Banjir 2 Kecamatan

Wali Kota Cimahi Ngatiyana menyatakan kerukunan dan semangat kebersamaan penting dijaga bagi masyarakat perantau yang tinggal di daerah berjuluk Kota Militer itu.

“Yang penting kita ini rukun, damai hidup di perantauan. Namun, jangan lupa, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung,” kata purnawirawan tentara dengan pangkat terakhir letnan kolonel tersebut.

Menurutnya, keberadaan PJT bukan sekadar tempat berkumpul para perantau, tetapi juga ruang untuk saling menjaga, membantu, dan menguatkan satu sama lain.

Ngatiyana juga mengingatkan filosofi hidup masyarakat Jawa yang sarat nilai sosial dan kemanusiaan.

Baginya, semangat “Guyub Gayeng Saklawase” yang diusung dalam kegiatan tersebut, memiliki makna mendalam. Guyub berarti rukun dan saling menjaga, Gayeng bermakna hangat dan penuh kebahagiaan, sementara Saklawase berarti selamanya.