Libur Kenaikan Yesus Kristus, Penumpang KA di Daop 4 Semarang Tembus 220 Ribu

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lonjakan penumpang terjadi di wilayah PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang selama masa libur panjang memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026.

Tercatat, sekitar 220 ribu penumpang berangkat maupun tiba di berbagai stasiun yang berada di wilayah utara Jawa Tengah selama periode 14 hingga 17 Mei 2026.

Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan jumlah tersebut meningkat 26,23 persen dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai sekitar 174 ribu penumpang.

“Pergerakan penumpang tertinggi terjadi pada 17 Mei 2026 yang diperkirakan mencapai lebih dari 46 ribu penumpang, baik yang berangkat maupun tiba di wilayah Daop Semarang,” kata Luqman.

Menurut dia, jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena keberangkatan kereta api masih berlangsung hingga akhir hari.

Sejumlah kereta api yang menjadi favorit masyarakat selama libur panjang kali ini di antaranya KA Ambarawa Ekspres, KA Airlangga, KA Argo Merbabu, KA Menoreh, KA Blora Jaya, serta KA Argo Sindoro.

Adapun daerah tujuan favorit penumpang meliputi Jakarta, Surabaya, Solo, Purwokerto, Tegal, hingga Pekalongan.

Luqman menilai tingginya mobilitas masyarakat tersebut menunjukkan peran kereta api sebagai salah satu moda transportasi andalan masyarakat.