Kebakaran Rumah di Kudus, Ibu & Anak Tewas, Polisi Selidiki Penyebabnya

jateng.jpnn.com, KUDUS - Kepolisian Resor Kudus menyelidiki penyebab kebakaran rumah di Desa Getas Pejaten, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, yang menewaskan dua orang penghuni rumah pada Senin (18/5) dini hari.

Kapolsek Jati Hadi Noor Cahyo mengatakan tim Inafis Polres Kudus telah diterjunkan ke lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara.

“Petugas melakukan identifikasi korban, dokumentasi, serta mengumpulkan barang bukti guna mengetahui penyebab pasti kebakaran,” ujarnya.

Menurut dia, penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, termasuk menelusuri titik awal munculnya api yang menyebabkan rumah terbakar hingga menewaskan dua penghuni rumah tersebut.

Peristiwa kebakaran itu diketahui terjadi sekitar pukul 01.00 WIB. Dua korban meninggal dunia diketahui bernama Niti (82) dan Jono (68), yang merupakan ibu dan anak.

Setelah api berhasil dipadamkan, petugas menemukan kedua korban di lokasi berbeda. Satu korban ditemukan di kamar mandi, sementara satu korban lainnya berada di kamar depan rumah.

Kebakaran pertama kali diketahui warga setelah mendengar suara gaduh dan genteng rumah berjatuhan disertai teriakan dari sekitar lokasi kejadian. Saat diperiksa, api sudah membesar dan melalap sebagian besar bangunan rumah korban.

Warga sempat berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya sambil menunggu kedatangan petugas pemadam kebakaran.