Hilirisasi Inovasi Sains Jadi Kunci Keberlanjutan Program MBG

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperkuat sebagai salah satu program strategis nasional melalui kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi hingga masyarakat.

Hal itu terlihat dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Hilirisasi Inovasi Sains untuk Program Makan Bergizi Gratis Berkelanjutan” yang digelar di Griya Persada Convention Hotel & Resort, Semarang, Jumat (15/5).

“MBG bukan sekadar program bantuan makanan, melainkan investasi jangka panjang negara untuk menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing global,” ujar Gunalan.

Menurut dia, bonus demografi 2045 hanya bisa dimanfaatkan secara optimal apabila persoalan stunting, malnutrisi, dan ketimpangan akses pangan mampu diatasi sejak dini.

Gunalan menjelaskan, secara nasional program MBG saat ini telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat melalui ribuan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Selain itu, program tersebut juga diproyeksikan mampu membuka jutaan lapangan kerja baru karena melibatkan UMKM, koperasi, hingga BUMDes dalam rantai pelaksanaannya.

Dia menambahkan, Badan Gizi Nasional kini tengah melakukan penyisiran ulang data penerima manfaat di sejumlah provinsi untuk memastikan program tepat sasaran.