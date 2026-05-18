Kepala Bapenda Kota Malang Resmi Jadi Sekda Kota Semarang

Senin, 18 Mei 2026 – 20:27 WIB
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Jawa Timur (Jatim) Handi Priyanto terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (18/5). Foto: Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Jawa Timur (Jatim) Handi Priyanto terpilih menjadi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Senin (18/5).

Handi dilantik langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Balai Kota Semarang, Jateng.

Agustina mengatakan penetapan tersebut dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku dan tanpa intervensi.

“Panselnya (panitia seleksi, red) tidak bisa diintervensi. Sangat kredibel. Sampai akhir waktu saya mendapatkan laporan bahwa dari berbagai macam proses, nilai tertinggi memang diperoleh oleh Pak Handi yang hari ini dilantik,” kata Agustina.

Dia menyebut Handi dinyatakan meraih nilai tertinggi dalam seluruh rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekda Kota Semarang yang berlangsung selama tiga bulan sejak Februari 2026.

Handi menumbangkan peserta internal dari Pemkot Semarang, yakni Budi Prakosa, Penjabat (Pj) Sekda Kota Semarang, dan Kepala Badan Kebangsaan Politik (Kesbangpol) Kota Semarang Bambang Pramusinto.

Seluruh tahapan, mulai seleksi administrasi, uji gagasan tertulis, asesmen kompetensi, rekam jejak hingga wawancara akhir, juga telah memperoleh rekomendasi resmi Badan Kepegawaian Negara.

“Tentu mekanisme yang dijalani sudah sesuai. Selain itu juga prosesnya utuh. Di Kota Semarang ini untuk administrasinya komplit,” ujarnya.

