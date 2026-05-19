Bikin Konten 'Lomba Rasis' di Medsos, Anak Perwira Polisi Diperiksa Polda Jateng

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan berinisial L dipanggil Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah setelah kontennya menuai kecaman luas dari publik.

Kasus ini mencuat seusai video tersebut beredar di Instagram dan diunggah ulang akun Instagram @kasitau.info. Dalam unggahan itu, perempuan tersebut diduga menawarkan uang Rp100 ribu untuk komentar paling rasis di kolom komentarnya.

Narasi dalam konten itu langsung memantik reaksi keras warganet. Sejumlah komentar disebut menyerempet penghinaan terhadap etnis tertentu, termasuk masyarakat Papua.

Situasi makin panas setelah muncul tudingan bahwa perempuan tersebut merasa aman dari proses hukum karena memiliki orang tua seorang anggota Polri berpangkat tinggi.

Menanggapi polemik yang berkembang, Polda Jawa Tengah memastikan telah bergerak melakukan penyelidikan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan perempuan berinisial L sudah dimintai keterangan oleh penyidik siber.

“Yang bersangkutan bukan anak polisi dari Polrestabes Semarang,” ujar Artanto, Selasa (19/5).

Meski membantah isu yang beredar soal asal institusi ayahnya, polisi membenarkan bahwa L merupakan anak anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi yang bertugas di lingkungan Polda Jawa Tengah dan Akademi Kepolisian.