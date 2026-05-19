JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Bikin Konten 'Lomba Rasis' di Medsos, Anak Perwira Polisi Diperiksa Polda Jateng

Bikin Konten 'Lomba Rasis' di Medsos, Anak Perwira Polisi Diperiksa Polda Jateng

Selasa, 19 Mei 2026 – 11:20 WIB
Bikin Konten 'Lomba Rasis' di Medsos, Anak Perwira Polisi Diperiksa Polda Jateng - JPNN.com Jateng
Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Artanto. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan berinisial L dipanggil Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah setelah kontennya menuai kecaman luas dari publik.

Kasus ini mencuat seusai video tersebut beredar di Instagram dan diunggah ulang akun Instagram @kasitau.info. Dalam unggahan itu, perempuan tersebut diduga menawarkan uang Rp100 ribu untuk komentar paling rasis di kolom komentarnya.

Narasi dalam konten itu langsung memantik reaksi keras warganet. Sejumlah komentar disebut menyerempet penghinaan terhadap etnis tertentu, termasuk masyarakat Papua.

Baca Juga:

Situasi makin panas setelah muncul tudingan bahwa perempuan tersebut merasa aman dari proses hukum karena memiliki orang tua seorang anggota Polri berpangkat tinggi.

Menanggapi polemik yang berkembang, Polda Jawa Tengah memastikan telah bergerak melakukan penyelidikan.

Kabid Humas Polda Jateng Kombes Artanto mengatakan perempuan berinisial L sudah dimintai keterangan oleh penyidik siber.

Baca Juga:

“Yang bersangkutan bukan anak polisi dari Polrestabes Semarang,” ujar Artanto, Selasa (19/5).

Meski membantah isu yang beredar soal asal institusi ayahnya, polisi membenarkan bahwa L merupakan anak anggota Polri berpangkat Komisaris Polisi yang bertugas di lingkungan Polda Jawa Tengah dan Akademi Kepolisian.

Seorang perempuan berinisial L dipanggil Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Tengah setelah kontennya menuai kecaman luas dari publik.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   polda jateng lomba rasis konten anak polisi rasis polisi

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU