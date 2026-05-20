Wali Kota Semarang Punya Solusi untuk Mengatasi Banjir Mangkang Kulon

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon kini tak lagi hanya ditangani dengan langkah darurat.

Pemerintah pusat dan daerah mulai menyiapkan penanganan permanen, mulai dari pelebaran sungai, relokasi warga, hingga pembangunan hunian sementara.

Kolaborasi besar itu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga BBWS Pemali-Juana.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Suharyanto mengatakan titik tanggul jebol kini sudah ditutup sementara agar air tidak kembali meluap ke permukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Langkah besar berikutnya adalah normalisasi sekaligus pelebaran Sungai Plumbon. Sungai yang sebelumnya hanya memiliki lebar sekitar 10 meter direncanakan diperluas menjadi 25 meter demi meningkatkan kapasitas tampung air.

Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto menyebut kondisi Sungai Plumbon sudah kritis karena penyempitan alur dan kerusakan wilayah hulu.

“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” katanya.