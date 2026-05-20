JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Wali Kota Semarang Punya Solusi untuk Mengatasi Banjir Mangkang Kulon

Wali Kota Semarang Punya Solusi untuk Mengatasi Banjir Mangkang Kulon

Rabu, 20 Mei 2026 – 13:50 WIB
Wali Kota Semarang Punya Solusi untuk Mengatasi Banjir Mangkang Kulon - JPNN.com Jateng
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto: Pemkot Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon kini tak lagi hanya ditangani dengan langkah darurat.

Pemerintah pusat dan daerah mulai menyiapkan penanganan permanen, mulai dari pelebaran sungai, relokasi warga, hingga pembangunan hunian sementara.

Kolaborasi besar itu melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Pemerintah Kota Semarang, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, hingga BBWS Pemali-Juana.

Baca Juga:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana,Suharyanto mengatakan titik tanggul jebol kini sudah ditutup sementara agar air tidak kembali meluap ke permukiman warga.

“BBWS sudah mengambil langkah darurat untuk menutup sumber banjir. Setelah ini akan dilakukan penanganan permanen agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” ujar Suharyanto saat meninjau lokasi banjir di Semarang, Selasa (19/5).

Langkah besar berikutnya adalah normalisasi sekaligus pelebaran Sungai Plumbon. Sungai yang sebelumnya hanya memiliki lebar sekitar 10 meter direncanakan diperluas menjadi 25 meter demi meningkatkan kapasitas tampung air.

Baca Juga:

Kepala BBWS Pemali-Juana Sudarto menyebut kondisi Sungai Plumbon sudah kritis karena penyempitan alur dan kerusakan wilayah hulu.

“Tidak cukup hanya normalisasi, sungai harus dilebarkan agar kapasitas aliran air meningkat,” katanya.

Banjir akibat jebolnya tanggul Sungai Plumbon di Mangkang Kulon kini tak lagi hanya ditangani dengan langkah darurat.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   pemkot semarang Wali Kota Semarang banjir Kota Semarang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU