Semarang & Spanyol Perkuat Jejaring Global Lewat Kerja Sama Seni dan Budaya

Rabu, 20 Mei 2026 – 21:30 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti bersama Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Bernardo de Sicart Escoda di Balai Kota Semarang, Selasa (19/5). FOTO: Humas Pemkot Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, Jawa Tengah menggandeng kerja sama seni dan budaya dengan Kedutaan Besar Spanyol.

Penjajakan kerja sama ini dilakukan langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti dengan Duta Besar Spanyol untuk Indonesia Bernardo de Sicart Escoda di Balai Kota Semarang, Selasa (19/5).

Salah satu rencana yang mengemuka, yakni penyelenggaraan event budaya kolaboratif antara Kedutaan Besar Spanyol dan Pemkot Semarang pada semester pertama 2027.

Duta Besar Spanyol menyampaikan ketertarikannya menghadirkan kegiatan budaya bersama di Kota Semarang sebagai bagian penguatan hubungan antara Indonesia dan Spanyol.

“Kami berharap tahun depan dapat menyelenggarakan acara budaya bersama di Kota Semarang,” kata Bernardo.

Tak hanya itu, Kedutaan Besar Spanyol juga menawarkan kemungkinan menghadirkan pameran budaya bertema warisan Muslim di Spanyol, termasuk pameran tentang Alhambra yang sebelumnya digelar di Kota Tua Jakarta.

“Kami sangat terbuka menerima ide dan gagasan dari Pemerintah Kota Semarang untuk dipersiapkan bersama,” ujar Bernardo.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Spanyol turut memperkenalkan Camino de Santiago, jalur ziarah berusia lebih dari 1.200 tahun di Spanyol yang menjadi salah satu simbol persatuan budaya Eropa. Dia menyebut sejarah panjang dan kekayaan budaya menjadi salah satu alasan kuat wisatawan Indonesia tertarik datang ke Spanyol.

Wali Kota Agustina menjajaki kolaborasi seni dan budaya dengan Spanyol, Semarang disiapkan menjadi tuan rumah event internasional 2027.
