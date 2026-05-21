Wuling Eksion ‘Exploring Family Journeys’ Hadir di Semarang, Tawarkan SUV Keluarga EV & PHEV

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wuling Motors memperkenalkan SUV terbaru, Wuling Eksion, kepada publik Semarang melalui pameran di DP Mall pada 20–24 Mei 2026.

Mengusung tema 'Exploring Family Journeys', Wuling membawa Eksion sebagai SUV 7-penumpang dengan dua pilihan teknologi elektrifikasi, yakni Electric Vehicle (EV) dan Plug-in Hybrid (PHEV).

Regional Sales Area Wuling Motors Darryl Mario mengatakan kehadiran Eksion ditujukan untuk menjawab kebutuhan keluarga modern yang menginginkan kendaraan nyaman sekaligus efisien.

“Wuling Eksion hadir dengan perpaduan kenyamanan, efisiensi, serta fitur keselamatan modern untuk mendukung berbagai perjalanan bersama keluarga,” ujarnya, Kamis (21/5).

Dari sisi desain, Eksion mengadopsi konsep Muscular Flowline Design dengan ciri lampu depan dan belakang berbentuk X. Varian PHEV dibedakan lewat grille honeycomb, sedangkan versi EV memakai bumper aerodinamis.

Masuk ke kabin, SUV ini menawarkan konfigurasi 7-seater dengan nuansa warna walnut brown dan carbon black. Sejumlah fitur yang dibawa antara lain panoramic sunroof, ventilated seat, electric seat adjustment, wireless charging 50W, layar kontrol 12,8 inci, hingga bagasi maksimal 1.788 liter.

Untuk performa, varian PHEV menggabungkan mesin hybrid 1.5L dengan baterai 20,5 kWh yang diklaim mampu menempuh 125 km mode listrik dan total lebih dari 1.000 km (CLTC).

Sementara varian EV dibekali motor listrik 150 kW dan torsi 310 Nm, baterai 69,2 kWh, serta jarak tempuh hingga 530 km (CLTC) dengan dukungan DC fast charging CCS2.