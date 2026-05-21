Momentum Coffee Morning Lawang Sewu Short Film Festival 2026 Dorong Kreativitas Anak Muda

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Lawang Sewu Short Film Festival 2026, Rabu (20/5). Peluncuran dilakukan bersamaan coffee morning Forum Wartawan Balaikota (Forwakot) Semarang bersama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di Gedung Oud De Trap, Kota Lama Semarang.

Kegiatan berlangsung hangat dan penuh keakraban. Acara ini menjadi ruang kolaborasi antara insan media, pemerintah, pelaku seni, hingga pelajar untuk mendorong kreativitas generasi muda melalui film pendek bertema budaya dan kehidupan Kota Semarang.

Dalam kesempatan tersebut, turut diputar film pendek karya siswa SMKN 4 Semarang yang berhasil menjadi juara Lawang Sewu Short Film Festival tahun 2025 lalu.

Penayangan film itu mendapat apresiasi dari para tamu undangan karena dinilai mampu menghadirkan sudut pandang kreatif sekaligus memperkenalkan wajah Kota Semarang melalui karya sinematik anak muda.

“Ini diinisiasi pertama kali oleh teman-teman media, saya terima kasih sekali. Di tengah ketatnya dunia informatika dan ramainya Kota Semarang, kegiatan seperti ini menjadi ruang yang baik untuk membangun kolaborasi,” ujar Agustina.

Agustina juga memaparkan sejumlah program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan lingkungan hingga penguatan kolaborasi lintas sektor.

Menurutnya, program bantuan Rp 25 juta per RT yang telah berjalan akan terus diarahkan untuk mendukung program pembangunan berbasis lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

“Saya minta kemuatannya mengikuti program tahunan. Dari Rp 25 juta itu digunakan untuk menyelaraskan program yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan lingkungan hidup,” katanya.