JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Wisuda ke-83 UPGRIS: Pasutri Guru PPPK dari Riau Curi Perhatian

Wisuda ke-83 UPGRIS: Pasutri Guru PPPK dari Riau Curi Perhatian

Kamis, 21 Mei 2026 – 21:35 WIB
Wisuda ke-83 UPGRIS: Pasutri Guru PPPK dari Riau Curi Perhatian - JPNN.com Jateng
Upacara Wisuda ke-83 UPGRIS. FOTO: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 703 wisudawan mengikuti Wisuda ke-83 Universitas PGRI Semarang (UPGRIS), Kamis (21/5). Jumlah itu menjadi capaian tersendiri bagi kampus, pasalnya pelaksanaan wisuda pada Mei biasanya hanya diikuti sekitar 500 lulusan.

Rektor UPGRIS Sri Suciati mengatakan ratusan lulusan tersebut dibekali berbagai kompetensi untuk menghadapi dunia kerja.

“Alhamdulillah, kami mewisuda 703 wisudawan. Ini luar biasa, karena biasanya pada Mei hanya sekitar 500-an, sekarang mencapai 703,” kata Suciati di sela wisuda di Balairung UPGRIS.

Baca Juga:

Dari total wisudawan, sebanyak 245 mahasiswa menyelesaikan tugas akhir tanpa skripsi melalui karya ilmiah. Selain itu, 279 wisudawan lulus dengan sertifikasi kompetensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Menurut Suciati, hal tersebut menjadi bentuk kepedulian kampus agar lulusan benar-benar siap memasuki dunia kerja.

“Mereka yang mendapatkan sertifikat BNSP berarti memiliki kompetensi sesuai keunggulan masing-masing. Kemudian yang lulus melalui karya tulis ilmiah juga terus meningkat setiap tahun. Ini menunjukkan lulusan UPGRIS dapat menyelesaikan studi dengan cepat dan tepat waktu,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menegaskan wisuda bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya. Karena itu, para lulusan diminta tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat.

“Setelah menjadi sarjana, mereka tidak boleh berhenti belajar. Tetap menjadi pembelajar sejati agar mampu memaknai hidup dengan baik,” tuturnya.

Kisah pasutri guru asal Riau mencuri perhatian di antara 703 wisudawan UPGRIS Semarang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang pasutri pppk riau Wisudawan UPGRIS

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU