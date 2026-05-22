Guru SMP di Semarang Juara Nasional Cipta Mars MTQ, Agustina: Ruh Kreatifnya dari Kota Ini

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Nasional ke-31, Kota Semarang kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Guru Seni Musik SMP Nasima Semarang Sri Husodo meraih Juara I Lomba Cipta Lagu/Mars MTQ Nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI).

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti mengapresiasi capaian tersebut. Menurutnya, kemenangan Sri Husodo menjadi penegas kuat bahwa penyelenggaraan MTQ Nasional ke-31 memiliki keterikatan erat dengan identitas dan kreativitas Kota Semarang.

“Ini kabar yang sangat membanggakan. Saya mengucapkan selamat kepada Pak Sri Husodo atas prestasi luar biasa ini. Kita patut bersyukur, karena tuan rumahnya Kota Semarang, pemenangnya juga putra terbaik Kota Semarang. Ini makin menegaskan bahwa MTQ Nasional ke-31 nanti benar-benar bernuansa Semarang, bukan hanya tempat penyelenggaraannya, tetapi juga ruh kreatif yang mengiringinya lahir dari kota ini,” ujar Agustina, Rabu (20/5).

Agustina menilai prestasi tersebut membuktikan bahwa Kota Semarang memiliki sumber daya kreatif yang mampu menghadirkan karya inspiratif untuk panggung nasional.

Sementara itu, Sri Husodo yang karib disapa Dodo mengaku bersyukur atas pencapaian tersebut. Dia berharap mars ciptaannya dapat memberikan semangat bagi seluruh peserta MTQ Nasional dari berbagai daerah di Indonesia.

“Saya bersyukur dan senang bisa meraih juara satu. Karya itu nantinya bermanfaat karena MTQ Nasional akan dilaksanakan di Kota Semarang pada September mendatang, dan lagu itu insyaallah akan digunakan untuk acara tersebut,” ujarnya.

Dodo menjelaskan mars ciptaannya membawa semangat membangun generasi Qurani yang selaras dengan tema “Bersama dalam Harmoni, Rukun Menjaga Bumi”.