Viral Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

jateng.jpnn.com, PATI - Viral seorang perempuan meninggalkan rumah beberapa jam sebelum prosesi pernikahan digelar di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa pada Kamis (21/5). Diduga, calon pengantin putri bernama Nayla Anik Setiawati (19) itu kabur bersama kekasihnya.

Rencana akad nikah dari perjodohan itu digelar sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, keberadaan Nayla diketahui tidak berada di rumah sejak pukul 03.00 WIB. Hingga pukul 06.00, pihak keluarga mempelai putri memberi kabar kepada calon pengantin putra bernama Muhammad Musalim (33) yang masih satu desa.

Akibat kejadian tersebut, rencana pernikahan dibatalkan oleh pihak mempelai pria, padahal seluruh persiapan acara telah rampung. Tenda dan dekorasi telah terpasang, konsumsi tersedia, hingga penata rias dan fotografer sudah siap mengabadikan momen akad nikah tersebut.

Pihak keluarga mempelai putri telah melaporkan hilangnya Nayla ke Kantor Polsek Tlogowungu. Kini polisi sedang mencari keberadaan Nayla.

“Keluarga pihak perempuan, yakni ibu Nayla Anik Setiawati bernama Siti Munawaroh (36) dan ayahnya Sugiyanto (50), mendatangi Polsek Tlogowungu sekitar pukul 10.00 WIB untuk meminta bantuan mencari keberadaan anaknya yang meninggalkan rumah tanpa pamit,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Ipda Hafid menjelaskan polisi langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) setempat setelah menerima laporan dari keluarga calon mempelai perempuan.

“Setelah itu, kami melakukan upaya pencarian terhadap saudari Nayla,” ujarnya.

“Kami mengimbau saudari Nayla untuk segera pulang ke rumah karena sudah ditunggu keluarga,” katanya, melanjutkan.