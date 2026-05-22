JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Viral Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

Viral Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah

Jumat, 22 Mei 2026 – 09:35 WIB
Viral Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Beberapa Jam Sebelum Akad Nikah - JPNN.com Jateng
Ilustrasi calon pengantin. FOTO: ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya.

jateng.jpnn.com, PATI - Viral seorang perempuan meninggalkan rumah beberapa jam sebelum prosesi pernikahan digelar di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa pada Kamis (21/5). Diduga, calon pengantin putri bernama Nayla Anik Setiawati (19) itu kabur bersama kekasihnya.

Rencana akad nikah dari perjodohan itu digelar sekitar pukul 09.00 WIB. Namun, keberadaan Nayla diketahui tidak berada di rumah sejak pukul 03.00 WIB. Hingga pukul 06.00, pihak keluarga mempelai putri memberi kabar kepada calon pengantin putra bernama Muhammad Musalim (33) yang masih satu desa.

Akibat kejadian tersebut, rencana pernikahan dibatalkan oleh pihak mempelai pria, padahal seluruh persiapan acara telah rampung. Tenda dan dekorasi telah terpasang, konsumsi tersedia, hingga penata rias dan fotografer sudah siap mengabadikan momen akad nikah tersebut.

Baca Juga:

Pihak keluarga mempelai putri telah melaporkan hilangnya Nayla ke Kantor Polsek Tlogowungu. Kini polisi sedang mencari keberadaan Nayla.

“Keluarga pihak perempuan, yakni ibu Nayla Anik Setiawati bernama Siti Munawaroh (36) dan ayahnya Sugiyanto (50), mendatangi Polsek Tlogowungu sekitar pukul 10.00 WIB untuk meminta bantuan mencari keberadaan anaknya yang meninggalkan rumah tanpa pamit,” kata Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid dikonfirmasi, Jumat (22/5).

Ipda Hafid menjelaskan polisi langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) setempat setelah menerima laporan dari keluarga calon mempelai perempuan.

Baca Juga:

“Setelah itu, kami melakukan upaya pencarian terhadap saudari Nayla,” ujarnya.

“Kami mengimbau saudari Nayla untuk segera pulang ke rumah karena sudah ditunggu keluarga,” katanya, melanjutkan.

Beberapa jam sebelum berlangsungnya akad nikah, seorang calon pengantin putri di Kabupaten Pati kabur.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah polisi perempuan Pati kabur pengantin Pernikahan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU