Calon Pengantin Putri di Pati Kabur Jelang Akad Nikah, Polisi Turun Tangan

jateng.jpnn.com, PATI - Aparat kepolisian sedang mencari keberadaan Nayla Anik Setiawati (19), calon pengantin yang dilaporkan hilang beberapa jam sebelum prosesi pernikahan di Desa Tanjungsari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Kasi Humas Polresta Pati Ipda Hafid mengatakan pencarian terhadap Nayla langsung dilakukan seusai ibunya bernama Siti Munawaroh (36) dan ayahnya Sugiyanto (50) melaporkan hilangnya putri tercinta ke Kantor Polsek Tlogowungu pada Kamis (21/5).

Ipda Hafid menjelaskan polisi langsung berkoordinasi dengan pemerintah desa (pemdes) setempat setelah menerima laporan dari keluarga calon mempelai perempuan.

“Setelah itu, kami melakukan upaya pencarian terhadap saudari Nayla,” ujar Ipda Hafid dikonfirmasi, Jumat (22/5).

“Kami mengimbau saudari Nayla untuk segera pulang ke rumah karena sudah ditunggu keluarga,” katanya, melanjutkan.

Hingga kini, polisi masih mendalami penyebab Nayla meninggalkan rumah menjelang akad nikah.

“Untuk duduk perkaranya, kami masih melakukan proses pendalaman,” katanya.

Polisi turut meminta bantuan masyarakat apabila mengetahui keberadaan Nayla. “Kami mohon apabila ada masyarakat yang mengetahui keberadaan saudari Nayla agar menginformasikan kepada kami, kepolisian terdekat, atau menghubungi layanan 110,” tuturnya.