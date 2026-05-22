Pemkot Semarang Raih Nilai AA dari ANRI, Pengelolaan Arsip Dinilai Sangat Memuaskan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepemimpinan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang meraih penghargaan hasil Pengawasan Kearsipan Nasional dari Arsip Nasional Republik Indonesia dengan predikat nilai AA kategori Sangat Memuaskan.

Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian peringatan Hari Kearsipan ke-55 yang digelar di Gedung C ANRI, Jakarta, Rabu (20/5). Dalam kesempatan itu, Agustina diwakili oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan (Arpus) Kota Semarang Muhammad Ahsan.

Agustina mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras serta sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung program tertib arsip.

“Capaian luar biasa ini merupakan hasil kerja keras dan sinergi bersama seluruh OPD dalam mendukung program tertib arsip. Penguatan tata kelola administrasi pemerintahan serta komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Pemerintah Kota Semarang menjadi kunci utama keberhasilan kita meraih predikat tertinggi ini,” kata Agustina, Jumat (22/5).

Menurutnya, apresiasi dari ANRI tersebut sekaligus menempatkan Kota Semarang sebagai salah satu daerah dengan tata kelola dokumentasi pemerintahan terbaik dan paling akuntabel di Indonesia.

Predikat AA dalam pengawasan kearsipan nasional itu juga dinilai menjadi bukti bahwa transformasi birokrasi dan modernisasi administrasi di Kota Semarang berjalan sesuai arah yang diharapkan.

“Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan kolaborasi Ibu dan Bapak semua, khususnya jajaran OPD serta para pengelola arsip di setiap perangkat daerah. Tanpa konsistensi dan dedikasi kolektif dari seluruh elemen pemerintahan, capaian yang sangat memuaskan ini tidak akan mungkin dapat kita raih bersama,” ujarnya.