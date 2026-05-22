UPGRIS Kukuhkan Prof Efriyani Sebagai Guru Besar Ekonomi Pembangunan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) kembali mengukuhkan guru besar baru. Kali ini, perguruan tinggi tersebut mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Efriyani Sumastuti, M.P. sebagai Guru Besar bidang Ilmu Ekonomi Pembangunan.

Pengukuhan tersebut menjadi momentum bagi UPGRIS karena memperluas bidang keilmuan profesor di lingkungan kampus, tidak hanya pada kependidikan, tetapi juga ilmu murni.

Dalam pidato pengukuhannya, Prof. Efri mengangkat tema “Literasi Keuangan dan Tabungan sebagai Pilar Ketahanan Rumah Tangga, UMKM, dan Pariwisata Keberlanjutan”.

Rektor UPGRIS Sri Suciati mengatakan pengukuhan Prof. Efri menunjukkan perkembangan kualitas akademik kampus yang semakin beragam.

“Kalau sebelumnya kami sering mengukuhkan guru besar bidang kependidikan, kali ini kami mengukuhkan guru besar ilmu murni Ekonomi Pembangunan. Sebelumnya Prof. Tris juga bukan dari bidang kependidikan,” ujar Suciati, Kamis (21/5).

Dia menilai karya ilmiah yang dipresentasikan Prof. Efri memiliki relevansi tinggi dengan kondisi masyarakat saat ini, terutama terkait literasi keuangan dan budaya menabung dalam keluarga.

“Karya ilmiah Prof. Efri sangat menarik karena membahas literasi keuangan dan tabungan keluarga,” katanya.

Dia berharap bertambahnya jumlah profesor akan memperkuat kapasitas akademik UPGRIS sekaligus meningkatkan kontribusi kampus terhadap masyarakat.