Hadiri Pelantikan ISEI, Agustina Gaungkan Program 'Waras Ekonomi'

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menghadiri Pelantikan Pengurus dan Seminar Nasional Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Periode 2026–2029 di Ruang Borobudur LPPM Universitas Negeri Semarang (Unnes), Kamis (21/5).

Dalam kesempatan tersebut, Agustina menegaskan pentingnya peran sarjana ekonomi dan akademisi dalam memberikan sumbangsih pemikiran serta solusi nyata terhadap berbagai tantangan ekonomi yang dihadapi Kota Semarang maupun Jawa Tengah.

Mengacu pada tema seminar nasional, “Mendorong Perekonomian Jawa Tengah Lebih Kuat, Merata dan Berkesinambungan melalui Sinergitas antar Pihak”, Agustina sekaligus menggaungkan program “Waras Ekonomi” yang menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

Program yang diinisiasi langsung oleh Agustina itu difokuskan pada pemulihan, penguatan, dan pemerataan ekonomi berbasis kemandirian masyarakat. Melalui program tersebut, Pemkot Semarang berkomitmen menjaga kesehatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), menjaga stabilitas harga bahan pokok, serta menciptakan lapangan kerja yang inklusif.

Agustina juga mengajak pengurus baru ISEI Cabang Semarang untuk ikut berperan aktif menyukseskan program tersebut melalui kajian strategis dan pendampingan ekonomi di lapangan.

“Sinergi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi ekonomi seperti ISEI sangat krusial. Program ‘Waras Ekonomi’ tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan pemikiran dari para pakar. Kami berharap ISEI Semarang dapat menjadi mitra strategis dalam merumuskan kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga,” ujar Agustina.

Agenda pelantikan turut diisi dengan penyerahan pataka organisasi dari Ketua ISEI Periode 2023–2026, Suharnomo kepada Ketua ISEI Periode 2026–2029 yang baru dilantik, Sucihatiningsih Dian Wisika Prajanti.

Seusai prosesi pelantikan, kegiatan dilanjutkan dengan Seminar Nasional dan Diseminasi Kebijakan yang menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Perwakilan Bank Indonesia Noor Nugroho serta Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Lembaga Penjamin Simpanan Doddy Zulverdi. (ink/jpnn)