JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Catut Identitas Wali Kota Semarang, Penipu Minta Warga Transfer Uang

Catut Identitas Wali Kota Semarang, Penipu Minta Warga Transfer Uang

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:43 WIB
Catut Identitas Wali Kota Semarang, Penipu Minta Warga Transfer Uang - JPNN.com Jateng
Tangkapan layar percakapan penipuan menggunakan nama Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti di layanan perpesanan WhatsApp. FOTO: Humas Pemkot Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Foto Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng dicatut dalam sebuah akun WhatsApp dengan nomor 0813-7289-250. Nomor itu digunakan untuk menghubungi warga secara personal dengan kedok meminjam sejumlah uang.

Agustina meminta masyarakat Kota Semarang untuk mewaspadai terhadap aksi pencatutan identitas pejabat publik.

Dia menyatakan bahwa nomor tersebut adalah akun palsu yang murni digunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan aksi penipuan.

Baca Juga:

Dirinya memastikan tidak pernah menghubungi siapapun secara pribadi untuk urusan pinjam-meminjam dana kedinasan maupun personal.

“Saya meminta masyarakat untuk mengabaikan pesan dari nomor 0813-7289-250 tersebut karena itu murni penipuan. Pelaku mencoba meyakinkan korban dengan memasang foto saya dan berpura-pura ingin meminjam uang dalam kondisi darurat,” ujar Agustina, Jumat (22/5).

Dalam tangkapan layar percakapan yang beredar, pelaku menghubungi tokoh masyarakat dengan dalih membutuhkan dana cepat untuk menyelesaikan urusan administratif di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pelaku juga menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu dekat.

Baca Juga:

Menurutnya, segala bentuk urusan administrasi maupun program kerja antara Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dengan kementerian selalu menggunakan jalur resmi anggaran negara.

Sistem birokrasi pemerintahan tidak pernah mengenal mekanisme peminjaman uang pribadi kepada pihak luar secara personal.

Awas penipuan berkedok pinjam uang pakai nama Wali Kota Semarang, pelaku hubungi warga lalu minta transfer uang.
Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang penipuan Wali Kota Semarang agustina wilujeng pramestuti whatsapp

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU