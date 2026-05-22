JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Kronologi Pria Hanyut di BKB Semarang, Sempat Ditolong Warga sebelum Hilang Terbawa Arus

Kronologi Pria Hanyut di BKB Semarang, Sempat Ditolong Warga sebelum Hilang Terbawa Arus

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:50 WIB
Kronologi Pria Hanyut di BKB Semarang, Sempat Ditolong Warga sebelum Hilang Terbawa Arus - JPNN.com Jateng
Proses pencarian korban terseret arus deras BKB Kota Semarang. FOTO: Humas SAR Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria hanyut terseret aliran air yang bermuara di Sungai Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (22/5).

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.20 WIB. Pihaknya lantas menerjunkan 18 orang untuk pencarian.

“Kami menerima informasi adanya orang hanyut di sungai Banjir Kanal Barat langsung mengirimkan satu tim untuk melakukan pencarian,” ujarnya.

Baca Juga:

Detik-detik korban tersapu derasnya aliran air setelah bertahan dalam posisi berbaring sembari berpegangan pada sela-sela batu.

Pada saat itu, korban hendak berdiri karena terdapat orang yang hendak menolongnya. Survivor berpegangan pada kaki warga.

“Namun karena diduga kelelahan menahan arus deras, pegangan korban terlepas dan langsung hanyut,” kata Budiono.

Baca Juga:

Tim SAR Gabungan telah mencari dengan cara penyisiran sejauh 2 kilometer dari titik awal kejadian hingga jembatan rel kereta api Krokosono, tetapi belum membuahkan hasil.

“Hari mulai gelap dan pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari,” ujar Budiono. (ink/jpnn)

Derasnya air bah di BKB Kota Semarang menyapu seorang pria hingga kini belum ditemukan.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah semarang banjir kanal barat hanyut

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU