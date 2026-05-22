Kronologi Pria Hanyut di BKB Semarang, Sempat Ditolong Warga sebelum Hilang Terbawa Arus

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang pria hanyut terseret aliran air yang bermuara di Sungai Banjir Kanal Barat (BKB) Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (22/5).

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.20 WIB. Pihaknya lantas menerjunkan 18 orang untuk pencarian.

“Kami menerima informasi adanya orang hanyut di sungai Banjir Kanal Barat langsung mengirimkan satu tim untuk melakukan pencarian,” ujarnya.

Detik-detik korban tersapu derasnya aliran air setelah bertahan dalam posisi berbaring sembari berpegangan pada sela-sela batu.

Pada saat itu, korban hendak berdiri karena terdapat orang yang hendak menolongnya. Survivor berpegangan pada kaki warga.

“Namun karena diduga kelelahan menahan arus deras, pegangan korban terlepas dan langsung hanyut,” kata Budiono.

Tim SAR Gabungan telah mencari dengan cara penyisiran sejauh 2 kilometer dari titik awal kejadian hingga jembatan rel kereta api Krokosono, tetapi belum membuahkan hasil.

“Hari mulai gelap dan pencarian dihentikan sementara dan akan dilanjutkan esok hari,” ujar Budiono. (ink/jpnn)