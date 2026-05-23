Hanyut Saat Hujan Deras, Pria 65 Tahun Ditemukan Meninggal di Kanal Banjir Barat Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tim SAR gabungan menemukan seorang pria yang sebelumnya dilaporkan hanyut di kawasan Kanal Banjir Barat, Semarang.

Korban ditemukan meninggal dunia pada Sabtu pagi (23/5), sekitar satu kilometer dari lokasi awal dilaporkan hilang.

Kepala Kantor SAR Semarang Budiono mengatakan korban ditemukan dalam kondisi tersangkut di pinggir aliran sungai setelah proses pencarian yang berlangsung sejak Jumat sore.

“Ditemukan Sabtu pagi, tersangkut di pinggang sungai,” kata Budiono, Sabtu (23/5).

Dari identitas yang ditemukan di saku korban, diketahui korban bernama Sugiyono (65), warga Sri Rejeki V, Kalibanteng Kidul, Kota Semarang.

Berdasarkan informasi awal, korban diduga terseret arus saat berada di sekitar saluran irigasi yang bermuara ke sungai ketika hujan deras mengguyur kawasan tersebut.

Korban sempat berusaha menyelamatkan diri dan disebut sempat berpegangan kepada warga yang mencoba menolong. Namun pegangan itu terlepas setelah korban diduga kelelahan dan terbawa arus.

Setelah ditemukan, jenazah dievakuasi dan dibawa ke kamar jenazah RS dr. Kariadi Semarang untuk penanganan lebih lanjut.