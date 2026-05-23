Soft Opening 23 Semarang Shopping Center, Siap Jadi Ikon Baru Gaya Hidup Kota Atlas

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Wajah baru gaya hidup urban di Kota Semarang dimulai. Paradise Indonesia melakukan soft opening 23 Semarang Shopping Center, destinasi retail dan lifestyle terbaru yang diproyeksikan menjadi landmark baru sekaligus pusat aktivitas masyarakat di Jawa Tengah.

Mengusung tema Semarang Starts Here, kehadiran 23 Semarang bukan hanya menambah pilihan pusat perbelanjaan, tetapi juga membawa konsep ruang hidup modern yang menggabungkan belanja, hiburan, kuliner, komunitas, hingga pengalaman sosial dalam satu kawasan terpadu.

Berlokasi di kawasan strategis Pearl of Java (POJ), 23 Semarang Shopping Center dikembangkan dengan konsep mixed-use lifestyle retail destination di atas area lebih dari 65.000 meter persegi.

Kawasan ini dirancang untuk menjawab perubahan gaya hidup masyarakat urban yang kini tidak lagi sekadar mencari tempat berbelanja, tetapi juga ruang untuk berkumpul, berekreasi, dan membangun interaksi.

Director & CFO Paradise Indonesia Surina mengatakan Semarang dipilih karena dinilai sebagai salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi dan transformasi urban paling menjanjikan di Indonesia.

Menurut dia, perkembangan kota yang cepat dan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap destinasi gaya hidup modern menjadi alasan utama perusahaan menghadirkan proyek tersebut di Semarang.

“Melalui 23 Semarang Shopping Center, kami ingin menghadirkan destinasi yang relevan dengan perkembangan gaya hidup masyarakat sekaligus menjadi bagian dari pertumbuhan kota,” ujarnya, Sabtu (23/5).

Kehadiran 23 Semarang juga disebut menjadi bagian dari momentum pertumbuhan ekonomi Kota Semarang yang terus meningkat.