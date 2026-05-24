Biksu Thudong Tiba di Semarang, Agustina Ingin Menyerap Energi Kedamaian

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:26 WIB
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyambut para biksu thudong di pelataran Masjid Al Falah, Jalan Kaligawe, Kecamatan Genuk. FOTO: Humas Pemkot Semarang.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Rombongan biksu thudong walk for peace melangkahkan kaki di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Minggu (24/5). Para biksu ini disambut langsung oleh Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Biksu-biksu ini mengawali perjalanannya dari Candi Sima Jepara pada Rabu (20/5). Sebelum tiba di Kota Semarang, para biksu ini juga sempat singgah di Kabupaten Demak.

Pesan spiritual berjalan untuk perdamaian yang dibawa akan dilanjutkan dalam perjalanan kaki melintasi Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Boyolali, Candi Plaosan dan hingga tujuan para Biksu Sangha ini merayakan Tri Suci Waisak 2570 BE di Candi Sewu Kabupaten Klaten.

Di Kota Semarang, biksu sangha disambut Agustina di pelataran Masjid Al Falah, Jalan Kaligawe, Kecamatan Genuk. Esok harinya, biksu akan ramah tamah di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

“Saya ingin bertemu langsung dengan panjenengan semua untuk menyerap energi kedamaian yang dibawa dalam perjalanan ini. Kehadiran rombongan ini membawa kekuatan dan semangat tersendiri bagi gerakan Semarang Damai yang terus kita gaungkan,” ujar Agustina.

Agustina menyebut bahwa misi perdamaian dunia yang dibawa para biksu sangat selaras dengan jati diri warga Kota Semarang. Toleransi di kota ini bukan sekadar slogan, melainkan napas kehidupan sehari-hari yang tercermin dari filosofi lokal Warak Ngendog.

Menurutnya, Warak Ngendog mengajarkan bahwa persatuan dari berbagai etnis dan agama di Semarang harus membuahkan hasil nyata berupa kedamaian kota.

Tradisi besar seperti Dugderan hingga pawai Ogoh-ogoh selalu didukung penuh atau disengkuyung oleh seluruh umat beragama tanpa terkecuali.

