Gelak Tawa dalam Latar Keraton Siluman di Negeri Wacanda

Minggu, 24 Mei 2026 – 20:33 WIB
Pementasan Latar Keraton Siluman oleh Teater Gemati turut menghadirkan komedian senior, yakni Jarwo Kwat, Denny Chandra, dan Furry Setya di Balairung UPGRIS. FOTO: dok/Teater Gemati.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pertunjukan Latar “Lawak Teater” berjudul Keraton Siluman mengundang gelak tawa para penonton di Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (23/5) malam.

Pementasan Latar dari Teater Gemati berlangsung di Gedung Balairung Universitas PGRI Semarang (UPGRIS) ini mengangkat misteri kehidupan yang dibalut satire sosial dan komedi segar ini menyoroti berbagai realitas yang dekat dengan masyarakat. Misalnya birokrasi yang rumit, sempitnya lapangan pekerjaan, sulitnya kondisi ekonomi, hingga hukum yang dinilai berbelit-belit.

Seluruh persoalan tersebut dikemas melalui guyonan satire yang menghibur tanpa menghilangkan pesan kritis yang ingin disampaikan kepada penonton.

Cerita berpusat di Negeri Wacanda, saat seorang peternak kambing bernama Mulyadi bangkit memimpin perlawanan setelah menyadari bahwa penguasa negeri hanyalah boneka dari Keraton Siluman. Namun, perjuangannya berujung penjara.

Dari balik jeruji, Mulyadi menyadari bahwa hukum lebih berpihak kepada mereka yang memiliki kekuasaan dan uang dibanding rakyat kecil yang hidup dalam kesulitan ekonomi.

Perjuangan Mulyadi justru memantik revolusi besar yang membuka kenyataan bahwa ‘siluman’ kekuasaan tidak pernah benar-benar mati.

Pementasan ini turut menghadirkan komedian senior, yakni Jarwo Kwat, Denny Chandra, dan Furry Setya.

“Kami mengkritik tanpa harus menjatuhkan. Di sini kami tidak membentuk seperti republik, tetapi kami kemas dalam bentuk kerajaan,” ujar Sutradara Keraton Siluman, Atut Ayam, seusai pementasan.

