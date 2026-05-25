Presiden Prabowo Salurkan 2 Sapi Kurban Raksasa di Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto menyiapkan dua ekor sapi kurban untuk Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah di Semarang. Masing-masing sapi memiliki bobot sekitar 1 ton dan akan disalurkan ke Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) serta Masjid Al Birru Kota Semarang.

Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Shoti'ah mengatakan bantuan sapi kurban dari kepala negara tersebut diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan sebagai bentuk pemerataan distribusi daging kurban.

Dia menjelaskan sapi bantuan Presiden Prabowo merupakan jenis Brangus yang berasal dari peternak lokal di wilayah Tembalang, Kota Semarang.

“Perkembangan terakhir kemarin sudah 1.000 kilogram lebih. Jadi kemungkinan nanti saat diserahkan bisa mencapai sekitar 1,1 ton,” kata Shoti'ah, Senin (25/5).

Menurutnya, Dinas Pertanian Kota Semarang hanya menangani aspek teknis, mulai dari pengadaan sapi, pemeriksaan kesehatan hewan, hingga pengawasan saat proses penyembelihan berlangsung.

Proses pembagian daging kurban bantuan Presiden Prabowo nantinya akan dikelola oleh takmir masjid sesuai dengan data penerima manfaat di lingkungan sekitar agar distribusinya tepat sasaran.

“Kalau pembagiannya nanti dari takmir masjid yang lebih paham kondisi masyarakat setempat dan siapa saja yang berhak menerima,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Iduladha 1447 H MAJT Tholkatul Khoir mengatakan penyembelihan hingga distribusi daging kurban akan dilakukan sesuai syariat dan diprioritaskan bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Semarang.