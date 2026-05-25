Kemnaker Buka Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2, Begini Cara Daftarnya

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi membuka pendaftaran Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2 dengan total kuota mencapai 30.000 peserta.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui platform SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker dan dibuka mulai 19 Mei hingga 9 Juni 2026.

Program ini dirancang agar masyarakat dapat mengikuti proses pendaftaran secara mandiri, mulai dari membuat akun, memilih pelatihan, hingga mengikuti asesmen sebelum seleksi.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Binalavotas) Kemnaker Darmawansyah mengatakan seluruh sistem pendaftaran telah dibuat lebih sederhana dan terintegrasi.

“Seluruh proses pendaftaran kami desain agar mudah diakses dan transparan. Peserta cukup mengikuti alur melalui SIAPkerja dan Skillhub Kemnaker mulai dari pembuatan akun hingga asesmen kesiapan,” ujar Darmawansyah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (24/5).

Begini Cara Daftar Pelatihan Vokasi Nasional 2026 Batch 2:

1. Masuk ke Skillhub Kemnaker

Calon peserta terlebih dahulu membuka laman resmi Skillhub melalui browser. Setelah masuk ke halaman utama, pilih tombol Masuk yang akan mengarahkan ke sistem SIAPkerja.