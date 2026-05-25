Arus Deras Sungai Laes Telan 2 Atlet Dayung Pemalang

jateng.jpnn.com, PEMALANG - Dua atlet dayung tewas tenggelam di Sungai Laes, Desa Penggarit, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah (Jateng).

Kedua korban diketahui bernama Alfi (16) dan Alif (16), warga Desa Saradan, Dusun Kesapen, Kecamatan Pemalang, yang merupakan anggota Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) Pemalang.

Peristiwa nahas itu terjadi saat keduanya menjalani latihan mandiri menggunakan perahu kayak di Sungai Laes pada Sabtu (23/5) sekitar pukul 16.00 WIB.

Akibatnya, arus sungai yang deras serta debit air yang meningkat setelah hujan mengguyur wilayah hulu sungai menelan kedua atlet remaja tersebut.

Dua hari proses pencarian, Tim SAR Gabungan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia, Senin (25/5).

“Korban atas nama Alif ditemukan di jarak 400 meter dari lokasi kejadian pada pukul 06.30 WIB. Sementara Alfi ditemukan pukul 11.30 WIB di jarak sekitar 2,5 kilometer dalam keadaan meninggal dunia,” ujar Kepala Kantor SAR Semarang Budiono.

Setelah dievakuasi, jasad kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Ashari Pemalang untuk dilakukan autopsi. (ink/jpnn)