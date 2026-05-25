40 Ribu Pelanggan PDAM Tirta Moedal Terdampak, Distribusi Air Pakai Truk Tangki

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 40 ribu pelanggan terdampak gangguan pasokan air bersih akibat putusnya pipa jaringan milik PDAM Tirta Moedal Kota Semarang, Jawa Tengah. Meski demikian, pelanggan tetap mendapat bantuan distribusi air bersih gratis melalui truk tangki.

Gangguan pasokan air tersebut terjadi akibat kerusakan pipa jaringan PDAM di kawasan Jembatan Tiga Bambankerep, Kota Semarang, pada Sabtu (23/5). Wilayah yang paling terdampak berada di kawasan Semarang Barat.

Direktur PT Air Semarang Barat (ASB) Yudi Nurpriantono mengatakan pihaknya hingga kini masih melakukan perbaikan pada jaringan pipa transmisi yang mengalami kerusakan. Perbaikan ditargetkan rampung pada Minggu (24/5) malam sekitar pukul 21.00 hingga 00.00 WIB.

“Kerusakan pipa dipicu kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan tanah menjadi labil di jalur jaringan pipa,” ujar Yudi, Senin (25/5).

Dia juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan atas terganggunya distribusi air bersih. Menurut dia, kerusakan tersebut dipengaruhi perubahan kondisi alam yang terjadi secara cepat, terutama akibat curah hujan dengan intensitas tinggi yang memicu pergerakan tanah.

“Bulan ini saja sudah terjadi tiga kali. Pipa pecah, sambungan bermasalah, hingga flange bocor karena tanah bergerak. Pergerakan tanah membuat pipa ikut bergeser dan mencari titik terlemah, terutama pada sambungan, flange, dan penyangga pipa,” jelasnya.

Yudi menambahkan, pihaknya terus berupaya mempercepat penanganan agar distribusi air kembali normal. Selain di Jembatan Tiga Bambankerep, titik rawan lainnya berada di Jembatan Dua yang sejak 2024 mengalami kondisi tanah labil.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Teknik PDAM Tirta Moedal Hariyadi mengatakan pihaknya melakukan langkah antisipasi dengan mengalihkan distribusi air dari sistem suplai Semarang Barat melalui TGM Gunungpati dan IPAM Kaligarang.