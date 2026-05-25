Nantikan Gala Premiere Film 'Jangan Buang Ibu' di Kota Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kota Semarang, Jawa Tengah menjadi satu dari 20 titik lokasi gala premiere film Jangan Buang Ibu pada 3 Juni 2026 mendatang. Penayangan perdana film produksi Leo Pictures ini dapat disaksikan pada 25 Juni 2026.

Film garapan produser Agung Saputra dan sutradara Hadrah Daeng Ratu itu diharapkan mampu menyentuh hati penonton melalui kisah keluarga yang emosional dan dekat dengan kehidupan masyarakat.

Berbeda dari kebiasaan industri film Indonesia yang umumnya hanya mengadakan satu kali gala premiere, film Jangan Buang Ibu justru akan menyapa penonton secara langsung melalui tur keliling ke berbagai daerah.

Rangkaian gala premiere tersebut akan dimulai pada 30 Mei 2026 di Jambi dan berakhir pada 23 Juni 2026 di Makassar.

Produser sekaligus CEO Leo Pictures, Agung Saputra mengatakan kegiatan tersebut merupakan upaya untuk membawa kehangatan cerita film kepada lebih banyak masyarakat di berbagai daerah.

“Leo Pictures ingin membawa kehangatan cerita film Jangan Buang Ibu ke sebanyak mungkin penonton Indonesia dengan berjumpa secara langsung. Kami percaya di setiap kota pasti akan ada cerita haru masing-masing. Semoga Gala Premiere Jangan Buang Ibu Keliling Indonesia ini juga bisa memeluk para penonton bersama ibu mereka dan keluarga,” kata Agung, Sabtu (23/5).

Sejumlah pemeran utama turut ambil bagian dalam rangkaian gala premiere tersebut, di antaranya Nirina Zubir, Dwi Sasono, Refal Hady, Erica Carlina, Amanda Manopo, Fadly Faisal, Saputra Kori, Saskia Chadwick, Basmalah Gralind, dan Farrel Rafisqy.

Adapun 20 kota yang akan disambangi meliputi Jambi, Padang, Lampung, Palembang, Batam, Pekanbaru, Medan, Yogyakarta, Semarang, Solo, Jakarta, Bandung, Garut, Surabaya, Malang, Bogor, Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, dan Makassar.