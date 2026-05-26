Kelulusan MA HISNA Pekalongan: Mencetak Satriya Pinandita dari Ruang Kelas

jateng.jpnn.com, PEKALONGAN - Seorang siswa berlutut di hadapan ibunya. Tangannya menggenggam telapak kaki perempuan itu, lalu menuangkan air perlahan. Tidak ada yang berbicara. Yang terdengar hanya isak tangis yang datang dari berbagai sudut halaman madrasah.

Itulah momen yang menjadi puncak prosesi kelulusan Madrasah Aliyah (MA) HISNA Pekalongan, Jawa Tengah, tahun ini, sebuah acara yang sejak awal dirancang berbeda dari kebanyakan sekolah. Tidak hanya karena seluruh prosesi dikemas dalam nuansa budaya Jawa, tetapi juga karena madrasah ini menerapkan pendekatan penilaian yang menempatkan karakter di atas capaian akademik.

Sebanyak 18 siswa angkatan pertama MA HISNA dilepas dalam seremoni yang digelar di halaman madrasah, pada Sabtu (23/5). Seluruh guru dan panitia mengenakan pakaian adat Jawa, sementara pembawa acara memandu seluruh rangkaian kegiatan dalam bahasa Jawa krama. Setelah menerima samir kelulusan, para siswa menjalani sungkeman dan membasuh kaki orang tua mereka, sebuah prosesi yang mengubah suasana acara menjadi haru.

Kepala MA HISNA H. Nur Kholis menjelaskan prosesi tersebut dipilih sebagai simbol pengembalian anak kepada keluarga setelah menyelesaikan proses pendidikan di madrasah. Baginya, pendidikan bukan hanya urusan transfer pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran relasi antara anak dan orang tua.

"Ketika anak kami kembalikan kepada orang tua, ada prosesi membasuh kaki. Secara simbolis kami ingin anak menyadari bahwa pengabdian kepada orang tua itu tidak selesai hanya karena sudah lulus sekolah," ujarnya.

Pemilihan tema budaya Jawa, lanjut Nur Kholis, bukan sekadar konsep seremonial. Pendekatan itu dipilih karena pendidikan karakter menjadi tantangan besar di tengah perubahan sosial yang cepat dan identitas MA HISNA sendiri dibangun dari gagasan tersebut, yakni HISNA Berbudaya.

"HISNA Berbudaya itu sebenarnya akronim dari berani, berbudi, dan berdaya," katanya.

Konsep berani dan berbudi dimaknai sebagai keberanian menjaga akhlak, kejujuran, dan keberpihakan pada nilai yang benar. Sementara itu, berdaya berarti lulusan tidak cukup hanya memiliki karakter baik, tetapi juga harus mampu bersaing, kreatif, dan adaptif menghadapi perubahan.