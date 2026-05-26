6 Sapi di Semarang Positif PMK, Distan Pastikan Sudah Diisolasi

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menjelang Iduladha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian Kota Semarang menemukan enam ekor sapi terjangkit penyakit mulut dan kuku (PMK).

Meski demikian, seluruh ternak yang terpapar dipastikan telah diisolasi dan sedang menjalani proses penyembuhan.

Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang Shoti’ah mengatakan kasus tersebut terungkap setelah peternak melaporkan adanya sapi yang menunjukkan gejala sakit.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, enam ekor sapi tersebut dinyatakan positif PMK.

“Ada enam kasus PMK di Kecamatan Ngaliyan dan Banyumanik. Kondisinya sedang proses penyembuhan dan perkembangan sudah bagus,” kata Shoti’ah, Selasa (26/5).

Selain itu, satu ekor sapi anakan di wilayah Ngaliyan dilaporkan mati dan diduga terpapar PMK. Ternak tersebut diketahui belum menerima vaksin PMK.

Meski masih ditemukan kasus, Distan menilai kondisi tahun ini lebih terkendali dibandingkan 2025.

Menurut Shoti’ah, peternak kini mulai memahami gejala PMK dan langkah penanganannya sehingga tidak lagi panik seperti saat awal kemunculan wabah.