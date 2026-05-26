Mengenang 100 Hari Wafatnya KH Ahmad Hadlor Ihsan, Seribu Alumni Al-Ishlah di Batang Melangitkan Doa

jateng.jpnn.com, BATANG - Sekitar seribu alumni Pondok Pesantren Al-Ishlah dan muhibbin KH Ahmad Hadlor Ihsan (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Ishlah, Kota Semarang) berkumpul dalam majelis doa pada Minggu (24/5).

Mereka tidak berada di satu tempat, melainkan tersebar di sembilan titik yang membentang dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, hingga Tanah Suci Makkah.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan 100 hari wafatnya KH Ahmad Hadlor Ihsan yang diselenggarakan Pengurus IKHLASH (Ittihadu Khirrijil Ishlah) Kabupaten Batang mulai pukul 19.30 WIB hingga selesai.

Sembilan lokasi pelaksanaan meliputi Pondok Pesantren Al Ishlah Pecalungan, kediaman H. Sudono di Bawang, rumah Ustaz Mushollah di Pasusukan, MTs Diya’ Al-Anwar Tumbrep Bandar, kediaman Kiai Karomat di Ujungnegoro Tulis, rumah Ustazah Nurjanah di Lebo Gringsing, Majelis Terompah Rasulullah Karangtengah Subah, Pondok Pesantren Al Istiqomah Blimbing Banyuputih, serta satu titik paling jauh, yakni di Musala Hotel Mina View, Makkah.

Di titik terakhir itu, para alumni asal Batang yang tengah menjalankan ibadah haji turut mengirimkan doa untuk guru yang mereka kenang.

Rangkaian kegiatan di setiap lokasi berlangsung dengan pola serupa, dimulai dari pembukaan, pembacaan Sholawat Ulama karya almarhum, khataman Alquran 30 juz, tahlil dan doa bersama, hingga penyampaian manaqib serta kisah-kisah perjuangan almarhum oleh para alumni sepuh.

Sejumlah kiai dan alumni menyampaikan kesan serta pelajaran yang mereka dapatkan selama mendampingi almarhum.

KH Abdurrohim dari Wonobodro, misalnya, mengenang almarhum sebagai sosok yang sulit dicari padanannya. Bagi dia, yang paling membekas bukan hanya keluasan ilmu, tetapi cara KH Ahmad Hadlor menjaga keikhlasan dan konsistensi dalam perjuangan.