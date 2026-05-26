Ini Dia 7 Kuliner Khas Semarang yang Wajib Dicoba Sebelum Terbang ke Jakarta

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Semarang dikenal sebagai salah satu kota di Jawa Tengah dengan kekayaan kuliner yang paling menonjol.

Kota Atlas ini menyimpan deretan hidangan ikonik, jajanan tradisional, dan warung-warung legendaris yang tak pernah sepi pengunjung hingga hari ini.

Bagi siapa pun yang ingin merasakan pengalaman kuliner Semarang yang sesungguhnya, ada sejumlah hidangan yang sayang sekali untuk dilewatkan sebelum meninggalkan kota ini.

Untuk memudahkan kamu merencanakan perjalanan kuliner, kami akan mengulas tujuh makanan khas Semarang yang paling esensial di artikel ini.

Wisata Kuliner Khas Semarang yang Wajib Dicoba

Berikut tujuh kuliner khas Semarang yang tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan budaya yang kuat.

1. Lumpia Semarang

Bicara kuliner Semarang, lumpia adalah yang pertama wajib disebut. Camilan ikonik ini berisi rebung, telur, serta daging ayam atau udang, disajikan dengan saus khas dan cabai rawit yang menghadirkan perpaduan rasa gurih dan segar.