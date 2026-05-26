Semarang Dipilih Jadi Markas Baru Ofero, Produksi Tembus 20 Ribu Unit per Bulan

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Ofero resmi memiliki pabrik perakitan di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri Candi (KIC) itu telah beroperasi selama empat bulan setelah pindah dari Tangerang, Banten.

Produsen kendaraan listrik ini juga memperkenalkan sejumlah produk terbaru, yakni tiga sepeda listrik tipe Galaxy 6, Ledo 5, dan Monster, serta sepeda motor listrik Carria 1.

“Pabrik Semarang ini baru berdiri sekitar awal Januari 2026. Sebelumnya pabrik kami berada di Tangerang, tetapi sekarang sudah pindah ke sini dan sudah independen. Tidak ada campur tangan pihak lain lagi, hanya Ofero saja,” ujar Training Manager Ofero Deby Setiabudi di Pabrik Ofero KIC Kota Semarang, Selasa (26/5).

Dia menjelaskan pabrik di Semarang melayani distribusi produk ke seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Ofero juga mengekspor produk ke sejumlah negara di Asia Tenggara, seperti Filipina dan Thailand.

Menurut Deby, Semarang dipilih sebagai lokasi pabrik karena dinilai strategis dan memiliki potensi kawasan industri yang terus berkembang.

“Semarang berada di tengah Indonesia sehingga memudahkan distribusi ke Sumatera maupun wilayah timur Indonesia. Dari Pelabuhan Tanjung Emas juga lebih mudah untuk pengiriman ke berbagai daerah,” katanya.

Dari sisi penjualan, Ofero mengklaim mampu menjual lebih dari 20.000 unit kendaraan listrik setiap bulan. Dengan angka tersebut, total penjualan tahunan diperkirakan mencapai lebih dari 200.000 unit untuk seluruh produk.

Dia menyebut tipe Stareer 5 dan Stareer 3 masih menjadi produk terlaris hingga saat ini. Meski dibanderol dengan harga premium, produk tersebut dinilai memiliki pasar tersendiri.