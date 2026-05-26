Jadwal Salat Iduladha 3 Masjid Besar di Kota Semarang, Lengkap Khatib dan Imam
jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga masjid besar di Kota Semarang, Jawa Tengah akan menggelar Ibadah Salat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) pagi.
Ketiganya adalah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jalan Gajah Raya Kota Semarang, Masjid Agung Semarang Kauman Johar, dan Masjid Raya Baiturahman Simpang Lima Semarang.
Dalam pelaksanaanya, gema takbir akan mengawali, kumandang azan hingga dimulainya salat id.
Berikut jadwal pelaksanaan Ibadah Salat Iduladha di tiga masjid besar Kota Semarang:
Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)
- Imam: KH Zaenuri Ahmad
- Khatib: KH Noor Achmad
- Tema: Ibadah Kurban Membentuk Pribadi yang Kuat
Masjid Raya Baiturahman
Pelaksanaan Salat Id pukul 06.15 WIB di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang
- Khatib: Abdul Djamil
- Imam: KH Ulil Abshor
- Tema: Makna Iduladha untuk Peningkatan Ibadah dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan
Masjid Agung Semarang
Pelaksanaan Salat Id pada pukul 06.30 WIB
- Khatib: KH Abdul Hakim
- Imam: KH Khamad Ma’sum
- Tema: Meneladani Kepatuhan Nabi Ibrahim AS
Para jemaah salat id diimbau untuk datang menyesuaikan waktu lebih awal dengan sudah mengambil wudu dari rumah masing-masing. (ink/jpnn)
