JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Jadwal Salat Iduladha 3 Masjid Besar di Kota Semarang, Lengkap Khatib dan Imam

Jadwal Salat Iduladha 3 Masjid Besar di Kota Semarang, Lengkap Khatib dan Imam

Selasa, 26 Mei 2026 – 22:20 WIB
Jadwal Salat Iduladha 3 Masjid Besar di Kota Semarang, Lengkap Khatib dan Imam - JPNN.com Jateng
Ilustrasi pelaksanaan Salat Iduladha. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Tiga masjid besar di Kota Semarang, Jawa Tengah akan menggelar Ibadah Salat Iduladha 1447 Hijriah pada Rabu (27/5) pagi.

Ketiganya adalah Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Jalan Gajah Raya Kota Semarang, Masjid Agung Semarang Kauman Johar, dan Masjid Raya Baiturahman Simpang Lima Semarang.

Dalam pelaksanaanya, gema takbir akan mengawali, kumandang azan hingga dimulainya salat id.

Baca Juga:

Berikut jadwal pelaksanaan Ibadah Salat Iduladha di tiga masjid besar Kota Semarang:

Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT)

  • Imam: KH Zaenuri Ahmad
  • Khatib: KH Noor Achmad
  • Tema: Ibadah Kurban Membentuk Pribadi yang Kuat

Masjid Raya Baiturahman
Pelaksanaan Salat Id pukul 06.15 WIB di Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang

Baca Juga:

  • Khatib: Abdul Djamil
  • Imam: KH Ulil Abshor
  • Tema: Makna Iduladha untuk Peningkatan Ibadah dan Tanggung Jawab Kemasyarakatan

Masjid Agung Semarang
Pelaksanaan Salat Id pada pukul 06.30 WIB

  • Khatib: KH Abdul Hakim
  • Imam: KH Khamad Ma’sum
  • Tema: Meneladani Kepatuhan Nabi Ibrahim AS

Para jemaah salat id diimbau untuk datang menyesuaikan waktu lebih awal dengan sudah mengambil wudu dari rumah masing-masing. (ink/jpnn)

Salat Iduladha akan digelar di tiga masjid besar Kota Semarang dengan jadwal serta khatib dan imam.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   semarang Masjid Agung Semarang salat id Masjid Raya Baiturrahman salat iduladha hari raya iduladha masjid agung jawa tengah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU