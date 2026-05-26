JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Pemkot Semarang Menggelar Salatiga Id di Balai Kota, Begini Harapan Agustina

Pemkot Semarang Menggelar Salatiga Id di Balai Kota, Begini Harapan Agustina

Selasa, 26 Mei 2026 – 22:40 WIB
Pemkot Semarang Menggelar Salatiga Id di Balai Kota, Begini Harapan Agustina - JPNN.com Jateng
Ilustrasi jemaah Salat Iduladha. Foto: Supplied for JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah digelar kembali di Halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (27/5) pagi. Salat id akan dimulai pukul 05.30 WIB.

Bertindak sebagai imam dan khotib dalam Salat Iduladha yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tersebut adalah KH. Muhammad Adnan.

“Kami mengajak masyarakat Kota Semarang untuk bersama-sama melaksanakan Salat Iduladha di Balai Kota agar silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat,” ujar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Baca Juga:

Menurutnya, Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan.

Dia berharap suasana Iduladha dapat menjadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, gotong royong, dan saling berbagi di tengah masyarakat.

“Semoga Iduladha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan memperkuat rasa persaudaraan antarwarga Kota Semarang,” ujarnya.

Baca Juga:

Masyarakat yang akan mengikuti Salat Id diimbau untuk datang tepat waktu demi menjaga kelancaran dan kekhidmatan ibadah Salat Iduladha 1447 Hijriah. (ink/jpnn)

Pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah digelar kembali di Halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (27/5) pagi. Salat id akan dimulai pukul 05.30 WIB

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   salat id iduladha pemkot semarang agustina wilujeng pramestuti

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU