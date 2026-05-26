Pemkot Semarang Menggelar Salatiga Id di Balai Kota, Begini Harapan Agustina

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Pelaksanaan Salat Iduladha 1447 Hijriah digelar kembali di Halaman Balai Kota Semarang, Jawa Tengah pada Rabu (27/5) pagi. Salat id akan dimulai pukul 05.30 WIB.

Bertindak sebagai imam dan khotib dalam Salat Iduladha yang digelar Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang tersebut adalah KH. Muhammad Adnan.

“Kami mengajak masyarakat Kota Semarang untuk bersama-sama melaksanakan Salat Iduladha di Balai Kota agar silaturahmi antara pemerintah dan masyarakat semakin erat,” ujar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti.

Menurutnya, Iduladha menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, dan semangat kebersamaan.

Dia berharap suasana Iduladha dapat menjadi pengingat pentingnya nilai pengorbanan, gotong royong, dan saling berbagi di tengah masyarakat.

“Semoga Iduladha tahun ini membawa keberkahan, kedamaian, dan memperkuat rasa persaudaraan antarwarga Kota Semarang,” ujarnya.

Masyarakat yang akan mengikuti Salat Id diimbau untuk datang tepat waktu demi menjaga kelancaran dan kekhidmatan ibadah Salat Iduladha 1447 Hijriah. (ink/jpnn)