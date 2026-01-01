Iduladha, The Park Semarang Salurkan Kurban kepada Warga

Rabu, 27 Mei 2026 – 00:10 WIB
The Park Semarang menyalurkan bantuan kurban kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Foto: Danang Diska Atmaja/jpnn

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Menyambut Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah, manajemen The Park Semarang menyalurkan bantuan kurban kepada masyarakat sekitar sebagai bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Tahun ini, pusat perbelanjaan tersebut menyerahkan satu ekor sapi dan dua ekor kambing untuk masyarakat di wilayah Semarang Barat melalui Masjid Ar-Ridlo, Jalan Madukoro Raya Nomor 38, dan Kelurahan Tawang Mas.

Program ini bukan agenda baru. The Park Semarang menyebut kegiatan serupa telah rutin dilakukan sejak 2023 dan kini memasuki tahun keempat pelaksanaan.

Direktur The Park Semarang Teges Prita Soraya mengatakan penyaluran hewan kurban menjadi bagian dari upaya menjaga hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat sekitar.

“Ini bentuk kepedulian kami untuk mempererat silaturahmi sekaligus memperkuat semangat kebersamaan dengan masyarakat sekitar, khususnya di wilayah Semarang Barat,” ujarnya, Selasa (26/5).

Menurut dia, Iduladha tidak hanya menjadi momentum ibadah, tetapi juga pengingat pentingnya nilai gotong royong dan kepedulian sosial.

Melalui program kurban tersebut, pihaknya berharap manfaat yang diberikan dapat dirasakan langsung masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan di lingkungan sekitar.

Respons positif datang dari warga. Lestari, warga Semarang Barat, menilai kehadiran The Park Semarang selama ini tidak hanya sebatas aktivitas bisnis.

