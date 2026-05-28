Heboh 'Pocong Begal'di Jateng, Polisi: Itu Hoaks

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polda Jawa Tengah memastikan informasi teror 'pocong begal' yang ramai beredar di media sosial di sejumlah daerah merupakan hoaks yang meresahkan masyarakat.

Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan patroli siber telah dilakukan untuk merespons keresahan warga atas konten yang viral tersebut.

“Berdasarkan hasil patroli siber, ditemukan indikasi pengulangan video maupun foto yang sama di berbagai media sosial dengan mengganti narasi atau keterangan lokasi,” kata Artanto, Kamis (28/5).

Konten menyesatkan itu sempat dikaitkan dengan sejumlah wilayah di Jawa Tengah, seperti Kabupaten Grobogan, Kendal, Magelang, hingga Cilacap.

Namun, polisi memastikan kondisi di daerah-daerah tersebut tetap aman dan kondusif.

“Kondisi wilayah-wilayah yang disebut tersebut tetap aman, tertib, dan kondusif serta tidak terdapat laporan korban jiwa maupun kerugian material,” tegasnya.

Meski dipastikan sebagai informasi bohong, Polda Jateng tetap menginstruksikan seluruh jajaran untuk meningkatkan patroli malam demi menjaga rasa aman masyarakat.

Patroli difokuskan pada jam-jam rawan, terutama di kawasan permukiman, jalan sepi, dan lokasi yang minim penerangan.