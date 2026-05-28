Momentum Iduladha, 12 Kambing Dikurbankan di Lapas Perempuan Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dalam momentum Iduladha 1447 Hijriah, sebanyak 12 ekor kambing dikurbankan di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas IIA Semarang, Jawa Tengah.

Kalapas Perempuan Kelas IIA Semarang Darmalingganawati mengatakan kegiatan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud nyata rasa syukur sekaligus penguatan nilai kepedulian sosial di lingkungan pemasyarakatan.

Seusai penyembelihan, dilanjutkan dengan pemotongan dan pendistribusian daging kurban. Daging kurban tidak hanya diberikan kepada warga binaan (WBP), tetapi juga disalurkan kepada keluarga WBP dan masyarakat sekitar Lapas.

“Pelaksanaan kurban ini bukan hanya menjadi ibadah, tetapi juga momentum untuk memperkuat rasa kebersamaan, kepedulian, dan solidaritas antara petugas, warga binaan, serta masyarakat sekitar,” katanya, Kamis (28/5).

Darmalingganawati menyebut bahwa kegiatan kurban menjadi sarana penting dalam menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, mempererat silaturahmi, serta mendukung proses pembinaan di dalam Lapas.

Melalui momentum Iduladha ini, Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang berharap nilai keikhlasan dan kepedulian sosial dapat terus terjaga dan menjadi budaya positif di lingkungan pemasyarakatan.

“Semoga semangat berbagi ini terus tumbuh di Lapas Perempuan Semarang,” ujarnya. (ink/jpnn)