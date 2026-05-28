Kurban Kolektif di Desa Karangtengah: Menjaga Persatuan Tanpa Menyisakan Ketimpangan

jateng.jpnn.com, BATANG - Di banyak tempat, Iduladha sering menyisakan cerita yang tak pernah benar-benar dibicarakan, yaitu ada warga yang pulang membawa kantong daging berlebih, ada pula yang hanya kebagian kupon kosong atau bahkan tak tersentuh sama sekali. Kurban yang seharusnya menghadirkan rasa berbagi kadang justru memperlihatkan jarak sosial di tengah kampung sendiri. Namun, di Desa Karangtengah, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, ada cara berbeda untuk mencegah itu terjadi.

Rabu (27/5), sejak pagi halaman Masjid Jami' Sabiluttaqwa sudah dipenuhi warga. Kiai, perangkat desa, pemuda, pengurus Nahdlatul Ulama (NU) hingga bapak-bapak yang memanggul bambu pengangkut daging bergerak dalam ritme yang sama. Bukan hanya untuk menyembelih hewan kurban, melainkan memastikan seluruh warga desa menerima bagian yang setara.

Di desa ini, kurban tidak dikelola per pedukuhan atau per masjid/musala. Semua hewan dari lima pedukuhan (Krajan, Kebanyon, Pandek, Pagerori, dan Kedawung) dikumpulkan di satu titik penyembelihan, lalu dibagikan merata kepada sekitar 850 rumah tangga.

Pilihan itu terdengar sederhana. Namun, justru dari situlah Desa Karangtengah sedang merawat sesuatu yang mulai langka, yakni rasa adil di tengah masyarakat.

Ketua Panita Iduladha Desa Karangtengah Ustaz Slamet Jasmani mengatakan tahun ini ada 9 ekor sapi (6 ekor dikelola melalui panitia, 3 ekor sumbangan spontan jemaah), ditambah 22 ekor kambing yang juga datang secara spontan dari masyarakat. Di balik angka-angka itu ada kepercayaan warga bahwa sistem ini berjalan adil.

"Kami berterima kasih atas kepercayaan masyarakat sekaligus membuka diri terhadap kritik dan saran yang membangun. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Panitia menerima saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi perbaikan di tahun depan," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Karangtengah H Slamet Mugiono mengatakan hanya di desanya penyembelihan hewan kurban dijadikan dalam satu titik.

"Ini agar pembagiannya bisa rata kepada seluruh masyarakat," katanya dalam sambutan.