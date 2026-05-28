Sekeluarga Asal Semarang Tewas Saat Glamping di Posong Temanggung, Diduga Keracunan 

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Empat orang ditemukan meninggal dunia saat glamor kamping (glamping) di objek wisata Posong, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu (27/5).

Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Komang Mahendra Deputra mengatakan satu keluarga asal Kabupaten Semarang ini diduga meregang nyawa akibat keracunan makanan.

"Sementara dugaan awal berasal dari makanan yang dibawa sendiri oleh korban. Namun, ini masih dugaan sementara. Makanan yang dibawa korban berupa perlengkapan BBQ, seperti daging dan perlengkapan portable lainnya," kata AKP Komang dikonfirmasi, Kamis (28/5).

Empat korban itu awalnya menginap di tenda glamping sejak Selasa (26/5). Para korban yang seharusnya selesai menginap pada Rabu (27/5) pukul 11.40 WIB itu tak kunjung keluar dari tenda glamping.

Lalu petugas membuka pintu secara paksa karena tidak ada interaksi sekitar pukul 15.30 WIB.

"Saat tenda dibuka, diketahui empat orang sudah meninggal dunia dalam kondisi kaku. Setelah itu petugas menghubungi Polsek dan dilakukan penyelidikan," ujarnya.

Para korban itu terdiri dari ayah berinisial MAN (52), ibu M (43) dan dua anaknya BA (21) dan AE (16) ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tak ada tanda kekerasan pada tubuh korban.

Saat ini jenazah para korban masih berada di RSUD Temanggung untuk dilakukan autopsi.