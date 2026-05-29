Misteri Sekeluarga Tewas dalam Tenda di Temanggung, Polisi Tunggu Hasil Autopsi

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Misteri kematian empat anggota keluarga yang ditemukan meninggal dunia di dalam tenda perkemahan kawasan wisata Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, masih diselidiki polisi.

Tim dokter forensik RSUD Temanggung bersama Tim Disaster Victim Identification (DVI) Polda Jawa Tengah telah melakukan autopsi terhadap seluruh jenazah korban.

Kasat Reskrim Polres Temanggung Iptu I Komang Mahendra Deputra mengatakan para korban merupakan satu keluarga asal Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.

Mereka masing-masing berinisial MHM (52), M (43), AEH (17), dan BAH (21).

Menurut Komang, rombongan keluarga tersebut datang ke lokasi wisata pada Selasa (26/5) sekitar pukul 22.00 WIB untuk berkemah menggunakan tenda.

Namun, pada Rabu (27/5) sekitar pukul 11.45 WIB, petugas wisata sempat mengingatkan korban agar segera melakukan checkout karena area perkemahan akan dibersihkan.

“Tidak ada respons dari dalam tenda,” kata Komang, Jumat (29/5).

Karena curiga, petugas kembali mendatangi tenda sekitar pukul 15.00 WIB dan membuka pintu tenda.