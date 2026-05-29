Fakta-fakta Kematian Misterius 1 Keluarga saat Glamping di Posong Temanggung

jateng.jpnn.com, TEMANGGUNG - Polisi masih menyelidiki kematian misterius satu keluarga asal Kabupaten Semarang saat glamor kamping (glamping) di Objek Wisata Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah pada Rabu (27/5) sore.

Berikut fakta-fakta kejadian tersebut:

1. Salah satu korban merupakan mahasiswa UGM

Identitas keempat korban diketahui terdiri dari ayah berinisial MAN (52), ibu M (43), serta dua anak mereka BA (21) dan AE (16). Mereka ditemukan meninggal dunia di dalam tenda glamping kawasan Posong.

Korban BA diketahui merupakan mahasiswa Sastra Prancis di Universitas Gadjah Mada. Kabar meninggalnya BA turut mengejutkan rekan-rekan kampus dan keluarga korban.

2. Korban menginap sejak malam hari

Empat korban mulai menginap di tenda glamping sejak Selasa (26/5). Mereka datang menggunakan mobil Honda Jazz bernomor polisi H 1609 PT sekitar pukul 22.00 WIB.

Korban seharusnya selesai menginap pada Rabu (27/5) pukul 11.40 WIB. Namun hingga sore hari, tidak ada aktivitas maupun respons dari dalam tenda.