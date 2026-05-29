Misteri Kematian Sekeluarga saat Glamping di Posong, Polisi Tunggu Hasil Labfor

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) terkait kematian satu keluarga saat melakukan glamor camping (glamping) di Obyek Wisata Posong, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah (Jateng).

Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Jateng Kombes M Anwar Nasir mengatakan proses penyelidikan masih terus dilakukan oleh Polres Temanggung. Polisi juga telah melakukan autopsi terhadap empat korban untuk mengungkap penyebab pasti kematian.

“Kemarin sudah dilakukan autopsi terhadap empat korban. Penyelidikannya tetap masih dilakukan oleh Polres Temanggung,” kata Kombes Anwar ditemui di Mapolda Jateng, Jumat (29/5).

Dari empat korban tersebut, polisi memilih satu korban dengan kondisi fisik paling kuat, yakni anak termuda, untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam melalui autopsi dan uji laboratorium.

Menurutnya, hingga kini terdapat dua dugaan sementara terkait penyebab kematian keluarga tersebut. Dugaan pertama berkaitan dengan paparan gas dari kompor portabel yang digunakan korban saat kegiatan barbeku pada malam hari. Dugaan kedua berasal dari makanan yang dikonsumsi korban.

“Dugaan sementara masih ada dua, yaitu akibat gas yang ditimbulkan dari kompor gas saat barbeku malam hari, atau dari makanan. Tentunya kami harus menunggu hasil toksikologi dari Labfor,” ujarnya.

Saat ini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan toksikologi dan forensik untuk memastikan penyebab kematian para korban.

Kombes Anwar menyebut tidak ada kendala berarti dalam proses penyelidikan, selain menunggu hasil pemeriksaan laboratorium yang membutuhkan ketelitian dan kehati-hatian.