Bersih-Bersih Makin Praktis, REIWA Hadirkan Stick Vacuum Cleaner dengan Daya Hisap 32 kPa

jateng.jpnn.com, SEMARANG - REIWA resmi menghadirkan produk terbaru mereka, Stick Vacuum Cleaner VS-2501, mulai 25 Mei 2026 dengan membawa solusi 'Bersih Tanpa Ribet' untuk kebutuhan rumah tangga modern.

Produk ini hadir menjawab tren quick daily cleaning atau kebiasaan bersih-bersih ringan setiap hari yang kini semakin diminati masyarakat urban.

Mulai dari remah makanan anak, rambut rontok, bulu hewan peliharaan, hingga debu di sudut rumah kini bisa dibersihkan lebih praktis tanpa perlu repot menggunakan vacuum cleaner kabel yang besar dan berat.

National Sales Manager REIWA Indonesia Iskandar Yap mengatakan REIWA Stick Vacuum Cleaner dirancang agar aktivitas membersihkan rumah menjadi lebih cepat dan menyenangkan.

“REIWA Stick Vacuum Cleaner hadir sebagai solusi Bersih Tanpa Ribet dengan daya hisap kuat MaxSuction 32.0 (32 kPa), dilengkapi UV Bed Cleaner untuk membasmi kuman dan tungau, serta EdgeMaster Technology yang mampu menjangkau sudut sulit,” ujar Iskandar melalui keterangan resmi yang diterima JPNN Jateng, Jumat (29/5).

Vacuum cleaner ini dibekali sejumlah fitur unggulan seperti daya hisap hingga 32 kPa yang diklaim mampu mengangkat debu dan kotoran hanya dalam satu kali sapuan.

Selain itu, perangkat ini juga mampu digunakan lebih dari 60 menit dalam mode hemat dan dilengkapi LED Display Screen untuk memantau status operasional secara real time.

Salah satu fitur yang cukup mencuri perhatian adalah Standing Dock Charging Station. Berbeda dari kebanyakan vacuum cleaner yang harus disandarkan ke dinding, perangkat REIWA ini dapat berdiri sendiri sekaligus mengisi daya otomatis saat disimpan.