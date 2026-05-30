61 Kasus Pencurian Terjadi di Jateng Selama Mei 2026, 105 Tersangka Ditangkap

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Sebanyak 61 kasus pencurian terjadi di Jawa Tengah (Jateng) sepanjang Mei 2026. Dari angka tersebut, sebanyak 105 tersangka diamankan.

Puluhan kasus yang berdampak pada 69 korban ini terdiri dari 27 kasus pencurian dengan pemberatan (curat), 25 kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dan sembilan kasus curas (pencurian dengan kekerasan).

Dirreskrimum Polda Jateng Kombes M. Anwar Nasir mengatakan modus yang digunakan para pelaku beragam, mulai dari pembobolan rumah dan tempat ibadah, pencurian kendaraan bermotor menggunakan kunci T, hingga aksi perampasan dengan senjata tajam pada malam hari.

Satu di antara kasus menonjol, yakni curanmor berantai di wilayah eks Karesidenan Pati. Polisi mengamankan seorang pelaku berinisial AG (34), warga Kabupaten Pati.

"Dalam salah satu aksinya di sebuah pertunjukan orkes dangdut di wilayah Kedalingan, pelaku bahkan disebut mampu membawa kabur sepeda motor korban hanya dalam hitungan detik saat situasi ramai penonton," katanya saat taklimat media di Mapolda Jateng, Jumat (29/5).

Pelaku diamankan saat akan beraksi di di SPBU Margorejo, Pati pada 8 Mei 2026.

Selain itu, kasus curat yang dilakukan BU (38), warga Boyolali. Pelaku menyasar gereja-gereja di wilayah pedesaan yang sepi pada malam hari dengan cara membobol pintu dan jendela untuk mengambil alat musik serta perangkat audio.

Barang hasil curian dijual pelaku melalui media sosial dengan harga murah. Temuan tersebut kemudian menjadi petunjuk dalam proses pengungkapan kasus.