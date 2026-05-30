Berantas Begal, Polda Jateng Tebar Polisi Berpakaian Preman Patroli

Sabtu, 30 Mei 2026 – 11:20 WIB
Ilustrasi begal merampas tas milik seorang perempuan. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) menyebarkan personel berpakaian preman untuk memberantas kawanan begal yang meresahkan masyarakat.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jateng Kombes M. Anwar Nasir mengatakan langkah ini dilakukan sebagai upaya preventif sekaligus memperkuat patroli yang selama ini dijalankan oleh anggota berseragam.

"Patroli ini tidak hanya dilakukan oleh anggota yang berseragam, tetapi juga oleh personel yang berpakaian preman, khususnya untuk mengantisipasi tindak kejahatan begal," kata Kombes Anwar, Sabtu (30/1).

Para polisi berpakaian preman ini ditempatkan di seluruh wilayah Jateng. Mereka berpatroli pada waktu dan di tempat-tempat yang dinilai rawan kejahatan jalanan.

"Anggota kami ada di mana-mana. Pada jam-jam tertentu tingkat kerawanannya meningkat. Pokoknya pada jam-jam rawan," ujarnya.

Dia menjelaskan personelnya telah disebar ke seluruh wilayah eks-karesidenan untuk memperkuat jajaran kepolisian resor (Polres) dalam melakukan patroli aktif.

"Anggota khusus dari Polda kami sebar di seluruh eks wil (karesidenan, red) untuk mem-backup Polres-Polres," jelasnya.

Selain meningkatkan patroli, pihaknya juga akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku kejahatan yang membahayakan keselamatan petugas maupun masyarakat.

