Menjajal Spot Mancing di Tapak, Iswar Lihat Peluang Besar Wisata Pesisir Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Kawasan Mangrove Tapak di Kecamatan Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah, dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata pesisir sekaligus penunjang perekonomian masyarakat.

Selain dikenal sebagai satu di antara spot favorit para pemancing, kawasan tersebut juga memiliki hamparan tambak dan hutan mangrove yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Semarang, Iswar Aminuddin, saat mengunjungi kawasan pesisir Tapak dan berdialog dengan para nelayan setempat.

Menurut Iswar, kawasan Tapak memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan apabila dikelola dengan baik oleh masyarakat bersama pemerintah.

"Alhamdulillah, hari ini saya bisa membersamai kawan-kawan nelayan untuk melihat potensi tambak yang mereka miliki. Tadi sangat menarik, ada beberapa spot memancing dan juga kawasan hutan mangrove yang sangat potensial," kata Iswar.

Dia menilai keberadaan tambak, kawasan mangrove, dan lokasi pemancingan menjadi modal penting bagi Kota Semarang untuk mengembangkan sektor wisata pesisir.

"Potensi ini sangat keren. Saya kira ini menjadi sebuah modal bagi Kota Semarang. Kawasan pesisir seperti ini dapat kita kembangkan lebih jauh lagi," ujarnya.

Iswar berharap masyarakat, khususnya nelayan dan warga yang tinggal di sekitar Tapak, dapat memanfaatkan potensi tersebut secara optimal.