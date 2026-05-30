JPNN.com

JPNN.com Jateng Jateng Terkini Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Barang di Semarang

Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Barang di Semarang

Sabtu, 30 Mei 2026 – 19:20 WIB
Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Barang di Semarang - JPNN.com Jateng
Korban tewas tertabrak kereta api. Ilustrasi Foto: dok JPNN.com

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan tewas tertabrak Kereta Api (KA) Kenlimas Cargo tujuan Tanjung Priok-Kalimas di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/5).

Lokasi kejadian terletak di jalur hulu KM 5+4/6 antara Stasiun Semarang Tawang-Stasiun Alastua sekitar pukul 17.40 WIB.

Akibat kejadia tersebut, KA 2502 berhenti luar biasa untuk pemeriksaan sarana di Stasiun Alastua pada pukul 17.47 WIB. 12 menit kemudian atau pukul 17.59 WIB, kereta barang itu diberangkatkan kembali.

Baca Juga:

“PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” kata  Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif, Sabtu (30/5).

Luqman mengatakan terus mengedepankan upaya preventif untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Sepanjang Januari hingga 30 Mei 2026, KAI Daop 4 Semarang telah melaksanakan sosialisasi keselamatan sebanyak 150 kali.

Baca Juga:

Kegiatan tersebut terdiri dari 149 kali sosialisasi di perlintasan sebidang serta 12 kali sosialisasi di sekolah-sekolah di wilayah Daop 4 Semarang.

“KAI Daop 4 Semarang akan terus melakukan penyampaian imbauan keselamatan baik di internal maupun eksternal sebagai upaya dalam rangka menekan angka kecelakaan,” katanya. (ink/jpnn)

Kecelakaan kereta api di Kota Semarang, seorang perempuan tewas tertabrak.

Redaktur : Danang Diska Atmaja
Reporter : Wisnu Indra Kusuma

Facebook JPNN.com Jateng Twitter JPNN.com Jateng Pinterest JPNN.com Jateng Linkedin JPNN.com Jateng Flipboard JPNN.com Jateng Line JPNN.com Jateng JPNN.com Jateng
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jateng di Google News

TAGS   Jawa Tengah Kereta Api semarang perempuan tewas kereta barang ka kenlimas

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU