Seorang Perempuan Tewas Tertabrak Kereta Barang di Semarang

jateng.jpnn.com, SEMARANG - Seorang perempuan tewas tertabrak Kereta Api (KA) Kenlimas Cargo tujuan Tanjung Priok-Kalimas di Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (30/5).

Lokasi kejadian terletak di jalur hulu KM 5+4/6 antara Stasiun Semarang Tawang-Stasiun Alastua sekitar pukul 17.40 WIB.

Akibat kejadia tersebut, KA 2502 berhenti luar biasa untuk pemeriksaan sarana di Stasiun Alastua pada pukul 17.47 WIB. 12 menit kemudian atau pukul 17.59 WIB, kereta barang itu diberangkatkan kembali.

“PT KAI Daop 4 Semarang turut prihatin dan menyayangkan atas kejadian tersebut,” kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif, Sabtu (30/5).

Luqman mengatakan terus mengedepankan upaya preventif untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

Sepanjang Januari hingga 30 Mei 2026, KAI Daop 4 Semarang telah melaksanakan sosialisasi keselamatan sebanyak 150 kali.

Kegiatan tersebut terdiri dari 149 kali sosialisasi di perlintasan sebidang serta 12 kali sosialisasi di sekolah-sekolah di wilayah Daop 4 Semarang.

“KAI Daop 4 Semarang akan terus melakukan penyampaian imbauan keselamatan baik di internal maupun eksternal sebagai upaya dalam rangka menekan angka kecelakaan,” katanya. (ink/jpnn)